Primark, nuove aperture 2021: 2mila assunzioni in tutta Italia

Roma, Catania, Chieti e poi ancora Torino, Bologna, Caserta, Venezia e Milano. C'è un po' d'Irlanda ma rigorosamente a prezzi scontatissimi in Italia. Primark, il colosso dell'abbigliamento low cost, aprirà infatti tra quest'anno e il prossimo 8 nuovi negozi sbloccando, di fatto, l'assunzione di quasi 2 mila persone.

Assunzioni Primark in Italia nel 2021

L'apertura dei nuovi centri della catena di abbigliamento a prezzi scontatissimi darà nuove opportunità a giovani e non e andrà a rimbastire la squadra delle sedi Primark già esistenti in Italia (in tutto 6) tra Arese e Rozzano nel Milanese, Brescia, Campi Bisenzio (vicino a Firenze), Verona (all'Adigeo Shopping Centre) e Roma (al Maximo shopping centre).

Le nuove aperture

Le aperture previste per il 2021 sono tre: centro commerciale Roma Est sarà il primo - si stima sin dall'estate -, seguiranno shopping center Centro Sicilia di Misterbianco a Catania e centro commerciale Megalò di Chieti entro la fine dell'anno. Nel 2022 si compirà il piano d'espansione Primark con le ultime cinque aperture in programma al centro commerciale Shopville Le Gru di Grugliasco, in provincia di Torino, al centro commerciale Shopville Gran Reno a Casaleggio di Reno, vicino Bologna, al centro commerciale di Marcianise a Caserta, al centro commerciale Nave De Vero Marghera a Venezia e infine in via Torino a Milano.

Come inviare il curriculum a Primark

Primark prevede una mega campagna d'assunzioni. E' in programma infatti la ricerca di oltre 2 mila collaboratori, di cui 140 manager che andranno ad integrare l'organico già composto da circa 1.500 dipendenti. Per consultare tutte le posizioni disponibili al momento è possibile visitare il sito ufficiale di Primark alla sezione "Carriere" (clicca qui).