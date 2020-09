Lavoro nella Sanità: concorsi per assumere 300 tra infermieri e psicologi

Tornare presto a pieno regime e potenziare gli organici. Il direttore di ASUR Marche, Nadia Storti, ha sottolineato questi obbiettivi durante una conferenza stampa all'ospedale di Macerata.

Con le sue dichiarazioni, riportate da vari organi di stampa tra cui Il Resto del Carlino, ha fatto il punto sulla situazione della sanità nel territorio marchigiano, annunciando l'intenzione di ASUR Marche di incrementare presto il proprio organico con 300 nuovi posti disponibili riservati a infermieri e psicologi.

L’esigenza nasce per tornare a garantire quei servizi che sono stati sospesi a causa dell'emergenza Covid-19. Inoltre, l'azienda pubblica della Regione Marche si sta impegnando per gestire eventuali emergenze legate a questa ondata pandemica e per rispondere in futuro ad eventuali nuove emergenze.

ASUR Marche: i nuovi concorsi pubblici per assumere 300 infermieri e psicologi

La strategia che si vuole attuare è quella di curare i pazienti a domicilio. In questo modo si prenderanno in carico sia i pazienti Covid, a cui verrà effettuato a casa il relativo tampone, sia i pazienti di altre patologie che non dovranno recarsi obbligatoriamente negli ambulatori e nei reparti.

Proprio per questo verranno reclutate nuove figure, in ambito infermieristico e psicologico, attraverso concorsi di selezione pubblica: andranno ad affiancare i medici di medicina generale.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali: i bandi devono ancora essere pubblicati.

Per restare aggiornati vi invitiamo a visitare questo indirizzo.