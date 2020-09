Concorso autisti ambulanza (con licenza media) a tempo indeterminato: come e dove presentare la domanda

Nuova selezione per candidati in possesso della licenza media. La AUSL di Bologna ha indetto un concorso per assumere a tempo indeterminato Autisti Ambulanza - Cat Bs.

Le procedure selettive avverranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d'esame, una pratica ed una orale, sugli argomenti indicati nel bando.

Concorso autisti Ambulanza AUSL Bologna: l’assegnazione dei posti e i requisiti

I posti in concorso verranno assegnati secondo la seguente ripartizione:

1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;

1 posto presso l’Azienda USL di Imola;

1 posto presso l’Azienda USL di Ferrara.

I posti a concorso sono riservati prioritariamente a favore dei Volontari delle FF.AA.

I partecipanti al concorso, inoltre, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti che trovate indicati in dettaglio nel bando in oggetto:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione;

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza (patente di guida cat. B);

non essere esclusi dall’elettorato attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziamento a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Concorso autisti Ambulanza AUSL Bologna: dove e come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online al seguente indirizzo entro le ore 18.00 dell'8 ottobre 2020.