Banca Mediolanum cerca personale: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Banca Mediolanum. Il Gruppo fondato da Ennio Doris, tra i leader nel settore finanziario italiano, offre numerose opportunità sia per professionisti che per giovani talenti anche alla prima esperienza. La filosofia di questa realtà bancaria è quella di garantire possibilità di sviluppo e di carriera premiando le competenze dei propri lavoratori migliori ed incentivando il lavoro di squadra. Sono inoltre garantite attività formative per la formazione continua dei propri dipendenti. Di seguito sono indicate le varie offerte di lavoro e stage.

Banca Mediolanum: le opportunità per i giovani talenti e come si diventa family banker

La ricerca di giovani talenti, da parte di Banca Mediolanum, è continua. Sono particolarmente ricercati studenti, laureandi e neolaureati delle Università più prestigiose che vengono chiamati a svolgere stage nelle seguenti aree aziendali:

consulenza finanziaria;

business planning;

marketing;

comunicazione.

Vi segnaliamo, inoltre, che Banca Mediolanum cerca giovani, preferibilmente di età inferiore a 28 anni, che saranno inizialmente assunti in azienda nel ruolo di Operatori del Customer Service per supportare i clienti nello svolgimento di tutte le attività operative e informatiche.

Questo percorso di inserimento giovani nella sede di Milano, per formare Banking Specialist, prevede poi un proseguimento del percorso professionale con opportunità di crescita e di carriera nelle varie realtà aziendali dall'Asset Management, al Marketing e Comunicazione, alla Finanza, all'Amministrazione, alla Pianificazione/Controllo

I Family Banker di Banca Mediolanum, invece, forniscono consulenza e supporto ai clienti. Sono liberi professionisti che vengono formati per lavorare con Banca Mediolanum ed hanno un affiancamento Si tratta di consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, secondo i requisiti di conoscenza ed esperienza previsti dalla normativa vigente, iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF (www.organismocf.it).

Banca Mediolanum: le posizioni aperte e come avviene la selezione

Al momento sono aperte le seguenti posizioni, in Lombardia presso la sede di Basiglio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attuario (Non-Life);

Analista Funzionale-Flowe;

Analista Tecnico IT;

Banking specialist;

Data Scientist;

Investment Communication Specialist;

Risk Specialist IT;

IT Security & Compliance;

IT Security/Cyber Security Specialist;

Junior Software/ Data Engineer;

Project Manager IT, Pianificazione & Controllo di Gestione;

Senior Interaction Designer UX;

Specialista Protezione;

Stage IT Cyber Security;

Tirocinio Risk Analyst (Vita);

Stagista Functional & Process Analyst;

Stage Interaction & Visual Design UI & UX;

Internship Social & Caring Specialist.

Per maggiori informazioni sulle posizioni in oggetto si consiglia di visitare il sito di Banca Mediolanum. Nella sezione Careers, infatti, è possibile scoprire le posizioni aperte, inviare la propria candidatura spontanea e inserire la propria candidatura per diventare family banker.