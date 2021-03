Concorsi, ARCS Udine: nuove opportunità professionali nella sanità friulana

Nuovi posti di lavoro in concorso nella sanità friulana. L’ARCS di Udine ha indetto tre selezioni pubbliche, rivolte a candidati in possesso di laurea per implementare il proprio organico. Le assunzioni sono a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 28 marzo.

I posti e i requisiti

Le procedure concorsuali sono state bandite dall'ARCS per assumere i seguenti professionisti:

4 Collaboratori Professionali Sanitari Fisioterapisti;

1 Collaboratore professionale Logopedista;

1 Ingegnere Gestionale.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici che trovate integralmente riportati all'interno dei rispettivi bandi.

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, richiesti dalla posizione:

1) Fisioterapisti

Laurea in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 di cui al D.I. 19.02.2009 o Diploma universitario di Fisioterapista di cui al D.M. del Ministro della Sanità14.09.1994, n. 741 o titolo equipollente.

2) Logopedista

Laurea in Logopedia abilitante alla professione sanitaria di Logopedista, classe delle Lauree in

Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2 di cui al D.M. 19.02.2009 o Diploma universitario di Logopedista o titolo equipollente.

3) Ingegnere Gestionale

Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale o Diploma di Laurea in Ingegneria Gestionale conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 o Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale o Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o titolo equipollente.

Procedura concorsuale

I concorsi indetti dall'ARCS di Udine prevedono la valutazione dei titoli e tre prove d'esame:

scritta;

pratica;

orale.

Tutti i dettagli sulle materie oggetto della prova d'esame sono riportati all'interno dei rispettivi bandi.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 28 marzo a questo indirizzo.

