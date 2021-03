Concorso all'Asp di Catania: 25 posti di lavoro per sanitari, ostetriche, dietisti e tecnici di radiologia

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania assume. Un bando per 25 assunzioni a tempo indeterminato. Oltre alla valutazione dei titoli, è previsto il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica e una orale. In particolare i posti disponibili sono per 8 collaboratori professionali sanitari e ostetriche, 6 dietisti e 11 collaboratori tecnici sanitari - tecnico sanitario di radiologia medica. Le domande si presentano online entro il 14 marzo 2021.

I requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario avere i seguenti requisiti:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

non essere stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti

idoneità fisica

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Altri requisiti richiesti

Per le figure professionali richieste occorrono inoltre: