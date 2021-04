Carabinieri, chiamata alle armi: un concorso per 11 atleti allievi, il bando

Il bando per titoli e in ferma quadriennale è riservato agli atleti di tutto il territorio nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al comitato

Un concorso pubblico per il reclutamento di 11 carabinieri. Il bando, per titoli e in ferma quadriennale, è riservato agli atleti di tutto il territorio nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al comitato.

I posti a disposizione

I posti saranno ripartiti nelle discipline o specialità indicate dallo stesso centro sportivo dell’arma dei carabinieri. Nello specifico è previsto:

1 posto sci alpino - maschile - specialità "slalom gigante e slalom speciale"

1 posto sci alpino - femminile- specialità "slalom speciale"

1 posto sci alpino - femminile

2 posti sci di fondo - maschile

2 posti biathlon - maschile

1 posto sci alpinismo - maschile

1 posto sci alpinismo - femminile

1 posto combinata nordica - femminile

1 posto canottaggio - maschile - specialità singolo - categoria "pesi leggeri"

Requisiti per partecipare

Gli atleti devono aver compiuto i 17 anni e non aver superato i 26 anni. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di età è elevato ai 28 anni. Se minori, invece, occorre il consenso di chi esercita la potestà. I candidati devono avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Il termine per inviare le domande è il 24 maggio 2021.