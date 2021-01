Abruzzo, la Regione cerca dirigenti informatici, tecnici e amministrativi: il bando per 14 professionisti

Il concorso consiste in due prove scritte, una prova orale e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B1. La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata a venerdì 5 febbraio 2021

La Regione Abruzzo ha indetto tre bandi di concorso pubblico per esami, per la copertura di tre diverse professionalità, per un totale di 14 posti a tempo indeterminato e pieno.

Le figure richieste

Due posti da dirigente informatico, quattro da dirigente tecnico e otto da dirigente amministrativo - contabile sono i profili richiesti. Il concorso consiste in due prove scritte, una prova orale e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese al livello B1. Nel dettaglio, sul sito della Regione Abruzzo, è possibile consultare tutti i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.

Trattamento economico

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale cui si applicano le disposizioni di legge sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e le clausole dei contratti collettivi per il personale dirigente del comparto funzioni locali. Il trattamento economico lordo annuo è stabilito dai vigenti contratti collettivi ed è costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità di posizione e dall’indennità di risultato oltre che dall’assegno per il nucleo familiare e dal trattamento accessorio 3 previsto dalla contrattazione integrativa. Inoltre il trattamento economico complessivo è commisurato alle funzioni attribuite, alle responsabilità e alla verifica dei risultati conseguiti. Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a norma di legge.

Come presentare la domanda

.La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema informatico regionale denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo” successivamente inviato tramite pec. La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata a venerdì 5 febbraio 2021.