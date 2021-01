Lombardia, assunzioni a tempo indeterminato al Pirellone: 40 posti di lavoro per avvocati ma non solo

La Regione Lombardia lancia una campagna di assunzioni per 40 profili. I bandi di concorso, pubblicati sul portale della Regione, rivolti sia a laureati sia a diplomati, prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei candidati idonei.

Collaboratori Senior

Nel dettaglio, il Pirellone ha bandito un concorso pubblico, per esami, per 13 posti di collaboratore senior di area amministrativa (categoria B3). I candidati, oltre a essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per i concorsi pubblici, devono aver conseguito un diploma di qualifica almeno biennale o un attestato di qualificazione professionale - anche stavolta almeno biennale - ad indirizzo aziendale, economico o amministrativo.

Specialisti area amministrativa

La regione cerca anche 25 specialisti dell’area amministrativa (categoria D). Anche in questo caso la selezione avverrà tramite esami. I requisiti richiesti per questa posizione sono: laurea di primo livello, laurea specialistica, lauree magistrali o laurea secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree.

Avvocati

L’ultimo bando, infine, è destinato alla ricerca di due avvocati. Per accedere al concorso pubblico, per esami, bisogna essere in possesso di una laurea specialistica in Giurisprudenza, laurea magistrale in Giurisprudenza o laurea secondo il vecchio ordinamento "Diploma di Laurea in Giurisprudenza" più l'abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Come partecipare

Per partecipare ai tre bandi occorrerà presentare le domande entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio 2021, esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi sul portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi.