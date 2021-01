Napoli, servizio civile con l'Asl per 400 euro al mese: si cercano 248 volontari under 28

i. A tutti i volontari, prima di entrare in servizio, sarà riservata la vaccinazione anti-Covid19. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 15 febbraio

Tre programmi operativi, sette progetti e duecentoquarantotto giovani: è questo il quadro di sintesi delle attività per il servizio civile volontario universale dell’Asl Napoli 2 Nord.

A chi è rivolto

I 248 volontari saranno distribuiti su diverse sedi, in base alla domanda presentata da ciascuno: sulle isole di Ischia e Procida sono disponibili 29 posti. Nell’area flegrea invece ci sono 49 posti. Nel giuglianese si contano 49 posti disponibili, mentre nell’area frattese si registra la richiesta di 105 volontari. Infine nell’area di Acerra e Casalnuovo i posti a disposizione sono 12.

Requisiti, scadenza e retribuzione

I volontari che dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, seguiranno un percorso di formazione e saranno retribuiti con circa 400 euro mensili. A tutti i volontari, prima di entrare in servizio, sarà riservata la vaccinazione anti-Covid19. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 15 febbraio. Per partecipare occorre collegarsi alla piattaforma del servizio Civile Universale, avvalendosi del sistema di autenticazione Spid. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata dell'Asl Napoli 2 Nord., cliccando quì.