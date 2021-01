Regione Piemonte: 5 concorsi pubblici (in varie aree) per assumere 93 laureati

Sono stati indetti cinque concorsi pubblici, per titoli e per colloquio orale, per assegnare i posti disponibili nell’area amministrativa, tecnica, veterinaria, fitosanitaria e come conservatore di museo. I vincitori del concorso saranno assunti a tempo determinato

La Regione Piemonte ha indetto cinque concorsi pubblici per la copertura di novantatre' posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, presso il ruolo della giunta, per varie sedi. Il termine per la presentazione della domanda è il prossimo 28 gennaio.

Posti disponibili

Nel dettaglio, sono 5 i concorsi indetti dalla Regione Piemonte. Questa è la suddivisione dei 93 posti disponibili:

42 posti per l’area amministrativa , categoria D, posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse province della Regione Piemonte;

, categoria D, posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse province della Regione Piemonte; 11 posti di cui: 8 posti per figure professionali da inserire nel settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, 3 posti per figure professionali da inserire in settori con competenze in campo agricolo-forestale, categoria D, posizione economica D1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse province della Regione Piemonte;

e 2 posti riferiti all’area veterinaria, categoria D, posizione economica D1. 4 posti per l’area tecnica di conservatore addetto alle varie sezioni del museo regionale di scienze naturali, categoria D, posizione economica D1.

Sui concorsi opera la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA come previsto dalla legge e indicato nei rispettivi bandi.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici che sono dettagliatamente indicati all’interno dei rispettivi bandi. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici a seconda del concorso a cui intendono candidarsi.

1) Bando Concorso Regione Piemonte 42 posti area amministrativa

Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o equipollenti;

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati;

Laurea di primo livello in una delle classi indicate nel bando.

2) Bando Concorso Regione Piemonte 32 posti area tecnica

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria edile – Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Ambientale, Politica del Territorio, Urbanistica, Architettura o equipollenti;

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati;

Laurea di primo livello in una delle classi indicate nel bando.

3) Bando Concorso Regione Piemonte11 posti settore fitosanitario e settore agricolo

Laurea magistrale in una delle seguenti classi: (LM-7) Biotecnologie agrarie, (LM-60) Scienze della natura, (LM-69) Scienze e tecnologie agrarie, (LM-70) Scienze e tecnologie alimentari, (LM-73) Scienze e tecnologie forestali e ambientali, (LM-75) Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, o titoli equipollenti/equiparati per legge;

Laurea specialistica in Scienze e tecnologie agrarie (classe 77/S), Scienze della Natura (classe 68/S), Scienze e Tecnologie agroalimentari (classe 78/S), Scienze e tecnologie agrozootecniche (classe 79/S), Biotecnologie agrarie (classe 7/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (classe 74/S), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (classe 82/S);

Diploma di Laurea vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di Laurea Magistrale sopra specificate.

Per le figure professionali da inserire nel settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, è richiesto il superamento degli esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari “Patologia vegetale Agr/12” e “Entomologia agraria Agr/11”.

4) Bando Concorso 3 posti area farmaceutica e area veterinaria

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o equipollentI;

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati;

Laurea di primo livello in una delle classi indicate nel bando.

5) Bando 3 posti area museo scienze naturali

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze Forestali, Scienze

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati;

Laurea di primo livello in una delle classi indicate nel bando.

Selezione e domanda di ammissione

I concorsi prevedono la valutazione dei titoli e un colloquio orale. Tutti i dettagli sui punteggi attribuiti ai titoli e sulla commissione esaminatrice sono presenti all'interno dei rispettivi bandi.

La domanda di ammissione, a cui deve essere allegato un documento di identità valido, deve essere presentata a questo indirizzo entro il 28 gennaio.