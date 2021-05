Gestione dei rifiuti urbani, l'Arpa cerca ingegneri e geologi da assumere in Calabria

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale cerca 6 collaboratori tecnici professionali da assumere con contratto a tempo determinato e pieno. Domande fino al 24 giugno

Chiamata per ingegneri e geologi calabresi. L'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale cerca sei collaboratori tecnici professionali da assumere con contratto a tempo determinato e pieno. L'avviso è rivolto a laureati che si occuperanno delle attività di gestione dei rifiuti urbani anche nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Requisiti per partecipare

Possono partecipare al concorso i candidati che abbiano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

età non inferiore agli anni 18

godimento dei diritti civili e politici

assenza di condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né licenziati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

idoneità fisica all’impiego

documentata esperienza, maturata in enti pubblici o privati, in materia di attività che riguardano prevalentemente la gestione dei rifiuti

Inoltre, agli ingegneri è richiesta la laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio mentre ai geologi la laurea in Scienze geologiche.

Come candidarsi

La selezione prevede la valutazione dei titoli e il superamento di una prova orale. Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 24 giugno 2021.

Il bando