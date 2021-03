Emilia Romagna, nuovo concorso dell'Arpae: 6 laureati saranno assunti a tempo indeterminato

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia ha indetto una selezione pubblica per individuare sei nuovi collaboratori tecnici. I requisiti, le prove d'esame, il termine per presentare la domanda di selezione

Una nuova opportunità per i candidati in possesso di laurea. L'ARPAE (l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia) dell'Emilia Romagna ha indetto una selezione pubblica per assumere sei collaboratori tecnici a tempo indeterminato. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 29 marzo.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici che trovate integralmente elencati all’interno del bando. Devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, elencati tra i requisiti specifici:

L-32 scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

Classe 27 scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento nelle discipline corrispondenti alle suddette classi.

La selezione

Il concorso prevede due prove, una scritta e una orale.

Può essere indetta una prova preselettiva in base al numero delle domande presentate.

I candidati devono presentare la propria domanda di partecipazione al concorso entro il 29 marzo a questo indirizzo.