Concorsi pubblici, ASL Roma 1 assume 30 assistenti sociali a tempo indeterminato

L'ASL Roma 1 ha indetto una selezione pubblica per assumere 30 assistenti sociali, categoria D. Il concorso è riservato a laureati che saranno assunti a tempo indeterminato. La domanda di ammissione deve essere compilata entro il 28 gennaio.

Requisiti

Per partecipare al concorso per 30 assistenti sociali indetto dalla ASL Roma 1 bisogna essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che sono integralmente riportati all'interno del bando.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea in Scienze del Servizio Sociale oppure Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali o Laurea in Servizio Sociale e Politiche Sociali;

diploma Universitario in Servizio Sociale:

diploma di Assistente Sociale con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale;

iscrizione al relativo Albo Professionale.

Prove d'esame

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e tre prove d'esame, una scritta, una pratica e una orale che avranno come oggetto prove indicate nel bando.

L'azienda potrà procedere a una prova preselettiva qualora dovesse pervenire un numero elevato di domande di partecipazione al concorso.

Domanda di ammissione

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti sopraelencati, fossero interessati a partecipare al concorso per assistenti sociali indetto dalla ASL Roma 1 devono fare pervenire la propria domanda di partecipazione entro il 28 gennaio a questo indirizzo.

