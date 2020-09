Asp, un concorso per laureati: come partecipare al bando, tutto quello che c'è da sapere

Chiamata di lavoro per laureati in Emilia Romagna. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) di Reggio Emilia ha infatti indetto un concorso per la selezione di due istruttori direttivi tecnici a tempo indeterminato. C’è tempo per candidarsi fino al prossimo 17 settembre 2020.

A chi è rivolto il bando dell'Asp

Possono partecipare al bando di concorso Asp Reggio Emilia tutti quei laureati, con cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, che abbiano compiuto 18 anni, abbiano idoneità fisica all’impiego e il godimento dei diritti civili e politici. Sono esclusi invece quelli che non godono di diritti civili e politici, sono stati licenziati da una Pubblica Amministrazione e non siano in regola con l’obbligo di leva. Inoltre devono avere la patente di guida (categoria B) e non aver riportato condanne penali.

I candidati devono avere una laurea triennale, a scelta, tra Scienze dell’Architettura, Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze della Pianificazione Territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Ingegneria Civile e Ambientale. Oppure la magistrale in Architettura e ingegneria edile-architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria per l’ambiente e il territorio o Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Tra i diplomi del vecchio ordinamento utili per partecipare al bando va bene uno a scelta tra architettura, ingegneria civile o edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’Ambiente e il territorio e pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

A quanto ammonta lo stipendio e come viene fatta la selezione

Il compenso ammonta a 22.135,47 euro (stipendio tabellare annuo) a cui si aggiunge la tredicesima mensilità, l’indennità di comparto per 12 mesi, l’indennità di vacanza contrattuale per 13 mesi e l’elemento perequativo per 12 mesi. La selezione prevede il superamento di tre prove d’esame (due scritte e una orale) che, qualora le domande di ammissione al concorso siano superiori a 50, potrebbero essere precedute da una preselezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come partecipare al concorso dell'Asp

La domanda di ammissione al concorso Asp Reggio Emilia va redatta compilando il modello predefinito e inviata al Dirigente Area Risorse dell’ASP “Reggio Emilia - Città delle Persone”, Via P. Marani, 9/1 - 42122 - Reggio Emilia (Re) entro le ore 12 del 17 settembre 2020. Può essere consegnata direttamente all’ufficio Protocollo dell’Azienda o mediante pec all’indirizzo asp.re@pcert.postecert.it. Dovranno essere allegati un documento di validità e la ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 10,33 euro.