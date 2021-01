Livorno, bando del Comune per un ingegnere: il concorso per un posto a tempo indeterminato

Casalp, la società che esercita le funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica dei comuni della provincia di Livorno, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere addetto alla progettazione di impianti termoidraulici ed elettrici.

I requisiti

Ecco alcuni dei requisiti che è obbligatorio avere per poter accedere alla selezione: cittadinanza italiana o cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea, purché con adeguata conoscenza della lingua italiana; età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo; non aver riportato condanne penali o non essere in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; non essere stati destituiti dall'impiego o licenziati oppure dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica/laurea magistrale (nuovo ordinamento) in ingegneria; iscrizione negli elenchi speciali; abilitazione all'esercizio della libera professione e iscrizione all'albo professionale nel settore civile e ambientale o industriale.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata in busta chiusa, in modo da assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima dell'avvio delle operazioni di selezione, consegnata direttamente o spedita con raccomandata a: Casa Livorno e provincia Spa - viale Ippolito Nievo 57 - 57122 - Livorno. Sul retro della busta oltre alle generalità del mittente dovrà essere specificato "Selezione 1 dipendente Liv A3, ingegnere addetto alla progettazione di impianti termoidraulici ed elettrici". Per chi volesse farlo per via telematica può mandare il tutto alla casella di posta elettronica certificata info.casalp@pec.it. I documenti a corredo della domanda dovranno essere prodotti in formato Pdf e allegati al messaggio. I documenti dove richiesta esplicita firma dovranno avere firma digitale di autenticazione. C'è tempo fino al 27 gennaio. Così come scritto nel bando, per formare la graduatoria saranno previste una prova scritta e una orale.