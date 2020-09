Concorsi pubblici, il bando del Cnr per 110 amministrativi da assumere a tempo pieno

Un concorso pubblico per entrare a far parte del Cnr. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche infatti ha indetto un bando per l’assunzione di 110 unità con un contratto a tempo pieno e indeterminato. I nuovi assunti saranno inquadrati come funzionari di amministrazione (quinto profilo professionale). C’è tempo per candidarsi fino a giovedì 1 ottobre 2020, ultimo giorno utile per l’invio della domanda di partecipazione.

Requisiti per lavorare nel Cnr

Per lavorare nella Pubblica Amministrazione e ricoprire il ruolo di funzionario è necessario avere determinati requisiti. Per partecipare al concorso per titoli ed esami è infatti richiesta la laurea (anche solo triennale), la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. L’età minima per partecipare è di 18 anni. Gli uomini, inoltre, devono essere in regola con l’obbligo di leva. Nessuna condanna penale, pieno godimento dei diritti politici e civili (come per tutti i concorsi pubblici) e, appunto, laurea anche se non ne è richiesta una specifica.

Come candidarsi

Per partecipare è necessario superare una preselezione (che sarà indetta qualora siano presentate molte domande) e una selezione che consisterà in un test con domande a risposta multipla a carattere attitudinale, logico-matematico e giuridico. Chi supererà la prova dovrà sostenere due scritti e un orale, in cui sarà determinante la conoscenza di elementi di informatica e di inglese. La domanda va compilata e presentata in modalità telematica tramite il sito del Cnr. Il termine utile candidarsi è fissato entro le ore 18 del 1° ottobre 2020.