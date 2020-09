Agenti di polizia, psicologi, amministrativi a concorso: bando da 33 posti

Opportunità di lavoro nel Lazio. Il Comune di Civitavecchia, in provincia di Roma, ha indetto un concorso per l’assunzione di 33 persone tra agenti polizia locale, istruttori amministrativi, istruttori tecnici, istruttori direttivi amministrativi, istruttori direttivi tecnici, istruttore direttivo tecnico ambientale e psicologo. Il tipo di contratto sarà a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione possono essere mandate fino all’1 ottobre 2020.

Le figure richieste

Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno di vari profili. Nello specifico saranno assunti 6 agenti polizia locale, 7 istruttori amministrativi, 8 istruttori tecnici, 5 istruttori direttivi amministrativi, 1 psicologo, 5 istruttori direttivi tecnici, 1 istruttore direttivo tecnico ambientale. In candidati, per poter accedere alla selezione, devono aver compiuto 18 anni e devono essere idonei fisicamente alla mansione. Inoltre è necessario siano in possesso dei canonici requisiti richiesti per i concorsi pubblici.

Per ogni figura inoltre sono richiesti requisiti specifici che variano dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ad una laurea specifica (come nel caso degli psicologi e degli istruttori direttivo tecnico ambientale). Le selezioni saranno fatte solo se il numero di domande presentate sarà superiore a 200 e saranno fatte attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di prove d’esame scritte e orali.

Come presentare domanda

Le domanda devono essere presentate al Comune di Civitavecchia entro giorno 1 ottobre 2020 così come indicato dal bando. Le successive comunicazioni che riguardano le prove d’esame o le graduatorie saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Comune di Civitavecchia alla pagina dedicata all’amministrazione trasparente.