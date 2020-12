Comune di Firenze, contratto indeterminato per due dirigenti amministrativi: il bando

In dettaglio il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti amministrativi. La selezione è rivolta a laureati (vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale) con specifica esperienza professionale

Il Comune di Firenze cerca due dirigenti amministrativi e ha bandito un concorso pubblico, il primo per questa figura da 14 anni. Il bando è stato pubblicato sulla rete civica con scadenza fissata al 21 gennaio 2021.

Le figure richieste

In dettaglio il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti amministrativi. La selezione è rivolta a laureati (vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale) con specifica esperienza professionale. Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi sarà effettuata una prova preselettiva.

La prova d'esame

Saranno ammessi alle successive prove d’esame i primi 100 candidati della graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nel test preselettivo. L'esame consisterà in due prove scritte e una orale. Le prove si svolgeranno, in ogni caso, nel rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza vigente, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Come partecipare

Per partecipare è possibile scaricare il bando attraverso il sito del Comune di Firenze. La domanda di partecipazione, previa requisiti imposti dal bando, può essere inoltrata entro e non oltre il 21 gennaio 2021.