Lavoro nella pubblica amministrazione, quattro posti a tempo indeterminato al Comune di Pisa

Sulla base del "Piano del fabbisogno del personale 2020", è stato indetto un nuovo concorso per l’assunzione di quattro istruttori direttivi amministrativi contabili. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino all’11 gennaio

Nuove assunzioni al Comune di Pisa. Sulla base del "Piano del fabbisogno del personale 2020", è stato indetto un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro persone che saranno inquadrate come istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti dal bando c'è il possesso di un titolo di studio tra laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea di vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Sociologia, Lingue e Letterature Straniere, Conservazione e Beni Culturali. Per le selezioni sarà nominata un’apposita commissione: nel caso in cui il numero di domande di partecipazione fosse particolarmente rilevante sarà effettuata una prova preselettiva.

Come partecipare

Per partecipare alla selezione c’è tempo fino all’11 gennaio. Le domande di partecipazione vanno presentate compilando il modulo apposito reperibile sul sito del Comune di Pisa e inviate in una delle seguenti modalità: tramite consegna diretta all’Urp (previo appuntamento telefonico); per raccomandata A/R a “Gare e contratti organizzazione personale Comune di Pisa, via Uffizi 1 - 56125 Pisa) o tramite pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it.