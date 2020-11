Umbria, offerte di lavoro: il concorso per la selezione di un informatico, come partecipare

Offerte di lavoro in Umbria. Il Comune di Terni cerca informatici e lo fa attraverso un concorso. La selezione pubblica infatti è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori informatici (che saranno inquadrati all'interno della categoria C, posizione economica C1) diplomati o laureati. C'è tempo fino al prossimo 3 dicembre 2020 per presentare la domanda di partecipazione.

Requisiti per partecipare

I candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea, devono avere almeno 18 anni ed essere in possesso della idoneità all’impiego. Non devono aver riportato condanne penali, né avere sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità disciplinare, né avere procedimenti in corso della stessa natura. È richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore), unitamente al diploma di qualifica professionale o qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) unitamente al possesso del diploma di tecnico superiore rilasciato dagli Its area 6 “Tecnologie della informazione e della comunicazione” e riconosciuto dal Miur. Inoltre è ammesso anche chi presenta uno tra i seguenti diplomi di istruzione secondaria: diploma di istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo informatica e telecomunicazioni oppure diploma di perito industriale ad indirizzo informatico oppure ancora ragioniere programmatore o diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate. Infine può partecipare anche chi è in possesso di una delle lauree indicate nel bando.

Le prove

Qualora il numero dei candidati ammessi con riserva sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, l’amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di sottoporre i candidati a una prova preselettiva. Le procedure selettive avverranno attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata al Comune di Terni, piazza M. Ridolfi, 1 - 05100 - Terni (Tr) entro e non oltre il 3 dicembre 2020 tramite una delle seguenti modalità: consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune; tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo di posta elettronica certificata, intestata al candidato, a comune.terni@postacert.umbria.it. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: ricevuta del versamento della tassa di concorso di 10 euro, fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, eventuali titoli valutabili che il candidato intenda produrre nel proprio interesse ed eventuali titoli.