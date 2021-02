Concorsi sanità: 30 posti per infermieri presso l'ASST Valtellina e Alto Lario

Nuovi posti a tempo determinato nella sanità lombarda tramite una selezione pubblica per soli titoli. I requisiti e i termini per presentare la domanda di ammissione

Nuove opportunità di lavoro per infermieri tramite concorso pubblico per soli titoli in Lombardia. L'ASST Valtellina e Alto Lario, in provincia di Sondrio, ha pubblicato il bando per la copertura a tempo determinato di 30 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D. C’è tempo fino al prossimo 31 maggio per presentare la domanda di ammissione.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e dettagliatamente indicati all’interno del bando. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea Triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) o Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo messo a concorso e dell’accesso ai pubblici uffici;

iscrizione all’Albo professionale;

Modalità di selezione

La Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria, avrà a disposizione max 30 punti per i titoli, cosi suddivisi:

Carriera max punti 15;

Titoli accademici e di studio max punti 3;

Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 2;

Curriculum formativo e professionale max punti 10.

I titoli saranno valutati secondo le disposizioni contenute nel DPR 220/2001.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Domanda di ammissione

L’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico, a pena di esclusione, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura online secondo le modalità indicate nel bando, più precisamente entro le ore 23:59 del 31 maggio 2021.