Concorsi nel mondo della Sanità: un bando per l'assunzione di 18 infermieri

Chiamata di lavoro per infermieri da assumere con un contratto a tempo indeterminato. L’opportunità è messa a bando dall’Opera Pia Croce Verde di Padova, un’associazione di volontariato nata a inizio secolo e da sempre impegnata nel trasporto e nell’assistenza a infortunati e malati. Sono 18 i posti per infermieri professionali (la cosiddetta “categoria C”) che troveranno lavoro in Veneto. Per candidarsi al concorso pubblico c’è tempo fino al 25 settembre 2020.

I requisiti per partecipare al concorso per infermieri

Per accedere al concorso per infermieri è necessario avere i tradizionali requisiti generali richiesti di solito quando si parla di concorsi pubblici. Dunque godimento dei diritti politici, assenza di condanne penali o perdita dell’impiego nelle pubbliche amministrazioni. Tra le competenze specifiche, invece, sono richiesti dei titoli di studio ad hoc. Il candidato deve essere laureato in Infermieristica o avere il diploma universitario di infermiere o di infermiere professionale vecchio ordinamento. Inoltre deve essere iscritto all’Ordine delle professioni infermieristiche, avere un’idoneità psicofisica alle mansioni del posto nonché l’abilitazione Blsd per operatori sanitari in corso di validità.

Le fasi della selezione degli infermieri da assumere

Il concorso è suddiviso in varie fasi. La graduatoria finale conta 100 punti di cui 30 frutto della valutazione dei titoli (ma solo per chi avrà superato la prova scritta), mentre 70 delle prove concorsuali. La prova scritta si compone di quesiti a risposta breve oppure di un test a risposta multipla con domande aperte. Si ritiene superata solo se si ottiene un punteggio minimo di 21 su 30. Chi supera la prova scritta accede alla prova pratica, ovvero nell’esecuzione di tecniche specifiche. Infine la prova orale, dove verranno testate le competenze tecniche e la conoscenza dell’inglese e degli elementi di base di informatica.

Come candidarsi

Come partecipare? La domanda va presentata entro il 25 settembre 2020 e redatta attraverso l’apposito modulo. Una volta compilata va consegnata o a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, o a mezzo raccomandata, indirizzata all’Amministrazione di P.O. Croce Verde Padova (via Nazareth 23 - 35128 Padova) o, infine, a mezzo pec all’indirizzo: croceverde.pd@legalmailpa.it. Alla domanda va allegato anche il certificato di pagamento della tassa di concorso (15 euro) insieme alla copia del documento d’identità e del codice fiscale.