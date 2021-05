Sottotenenti psicologi, c'è posto per 10: il concorso straordinario del Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di 10 sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del "corpo sanitario dell’esercito".

I requisiti per partecipare

I requisiti previsti dal bando per partecipare al concorso sono:

cittadinanza italiana

non aver compiuto il 35esimo anno di età

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti, dichiarati decaduti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere stati, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate (eccetto che per inidoneità psico-fisica)

non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile a meno che non abbiano rinunciato a tale status da almeno 5 anni

non essere stati condannati per delitti non colposi o non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

possesso della laurea magistrale in Psicologia e dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione

aver tenuto condotta incensurabile

non aver tenuto comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato

Come partecipare

Oltre alla valutazione dei titoli, occorrerà superare una prova scritta di cultura generale e militare, una prova scritta di cultura tecnico professionale, delle prove di efficienza fisica e infine una prova orale. Sarà verificata inoltre la conoscenza della lingua inglese e saranno effettuati accertamenti sanitari e attitudinali. Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 17 giugno 2021 attraverso la procedura online.

Il bando