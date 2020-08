Concorsi, nuove opportunità di lavoro: il bando per 145 agenti della Polizia Municipale

Un concorso pubblico per entrare a far parte del corpo della Polizia Municipale. È il nuovo bando che offre nuove opportunità di lavoro in Liguria. A Genova infatti saranno 145 i nuovi agenti che, una volta superate le selezioni e vinto il concorso, saranno assunti a tempo indeterminato (nella categoria C, posizione economica C1) tra i caschi bianchi. Per candidarsi c’è tempo fino al 9 settembre 2020.

I requisiti per partecipare al concorso della Polizia Municipale

Tra i requisiti necessari per poter partecipare alla selezione messa a bando, oltre alla cittadinanza italiana, ci sono un’età minima di 18 anni e l’idoneità psicofisica. Inoltre è necessario non aver riportato in passato condanne penali, non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione, non essere obiettori di coscienza e, per gli uomini, essere in regola con l’obbligo di leva. È necessario, anche, possedere il diploma di scuola media secondaria e la patente di guida di tipo B, nonché avere i requisiti per il possesso di porto d’armi.

Come candidarsi e lavorare nella Polizia Municipale

Il bando di concorso per 145 agenti della Polizia Municipale - di cui 29 sono riservati ai volontari delle Forze Armate - scadrà il 9 settembre 2020. Per partecipare è necessario inviare entro questa data la propria candidatura attraverso il sito del Comune di Genova. Dopo una preselezione, sarà la volta di due prove: uno scritto e un orale sulle materie indicate dal bando. Per poter inviare correttamente la propria candidatura è inoltre necessario versare una tassa di concorso pari a 10 euro.