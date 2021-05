A Bologna si cercano esperti in progettazione europea: il bando per 10 professionisti

A Bologna si cercano esperti in progettazione europea. E' on line il bando per il reclutamento di 10 professionisti: i candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato e riceveranno uno stipendio annuale lordo pari a 22.135,44 euro oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità previste dal contratto. Le attività svolte saranno di gestione, controllo, progettazione e rendicontazione.

I requisiti per partecipare

Le risorse saranno così distribuite: 7 unità all’area sviluppo economico, 1 unità alla direzione generale; 1 unità alla segreteria generale; 1 unità all’area servizi territoriali metropolitani.

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

godimento dei diritti civili e politici

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

assenza di condanne penali

non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio o sanzioni più gravi, né avere procedimenti disciplinari in corso che possano dare luogo alla sospensione dal servizio o a sanzioni più gravi

assenza di condanne o sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità patrimoniale

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale o licenziati da impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985)

possesso della laurea specificata nel bando

Come partecipare

E' prevista la valutazione dei titoli e una prova orale. Il termine per inviare le candidature è il 7 giugno 2021.

Il bando