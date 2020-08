Servizio Civile, opportunità di lavoro in un concorso: ecco il bando per 192 volontari

C’è tempo fino al 30 settembre 2020 ed è un’opportunità per molti giovani. È stato infatti pubblicato un bando per la selezione di 192 volontari per il Servizio Civile regionale in Veneto. La durata del contratto retribuito è di 12 mesi e l’indennità pari a 12 euro al giorno per un impegno di 30 ore settimanali, ridotta del 40 per cento se il monte ore è di 18 ore a settimana e in proporzione se è compreso tra le diciotto e le trenta ore.

Requisiti per partecipare al bando del Servizio Civile Veneto

Può partecipare al bando del Servizio Civile Veneto chi è in possesso di alcuni requisiti come la cittadinanza italiana o comunitaria. Inoltre deve avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, la residenza o il domicilio in Veneto e non deve aver riportato condanne penali. Infine non deve aver già prestato servizio civile e non avere in corso alcun tipo di rapporto di lavoro con l’ente che realizza il progetto. I progetti messi a concorso dal bando sono 32, distribuiti appunto in base agli enti organizzatori.

Come presentare la domanda per il Servizio Civile Veneto

Per partecipare è necessario compilare la domanda - redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al bando (allegato C) - corredato dall’apposita scheda (allegato d). Entrambe vanno inviate entro le ore 14 del 30 settembre 2020 direttamente all’ente che organizza il progetto al quale si intende partecipare. Ai candidati è chiesto di partecipare ad un unico e solo progetto non potendo infatti presentare più di una domanda.