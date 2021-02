Giornalista cercasi, l'Asp di Palermo cerca un addetto stampa per il periodo d'emergenza: il bando

L'Asp, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, cerca un addetto stampa a tempo determinato per l'ufficio straordinario che gestirà la comunicazione durante il periodo di emergenza Covid-19.

Compenso, contratto e requisiti

Il contratto avverrà come prestazione d'opera con partita Iva, con un compenso massimo di 3.300 euro mensili onnicomprensivi (lordi). Per candidarsi è richiesta l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni. Il concorso è aperto si a giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti sia a quello dei professionisti.

Come partecipare

Le domande vanno inviate per via telematica entro le 23.59 dell'8 febbraio. Per assegnare parte del punteggio (massimo 50 punti) l'azienda ospedaliera valuterà l'esperienza professionale, i titoli di studio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, oltre al curriculum formativo e professionale dei candidati. Il rimanente 50 per cento del punteggio sarà determinato dal colloquio.

