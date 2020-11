Emergenza Coronavirus, in Toscana un bando per l'assunzione di 100 operatori sanitari

Infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari, tecnici di radiologia e qualsiasi altra figura possa essere necessaria per la gestione dell’emergenza Covid. Durata? Fino alla fine dello stato d'emergenza

Infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, assistenti sanitari, tecnici di radiologia e qualsiasi altra figura possa essere necessaria per la gestione dell’emergenza Covid. L'Asl Toscana Nord Ovest sta infatti cercando 100 operatori sanitari. L'avviso è pubblicato sul sito della Usl ed è aperto a tutti coloro che possiedono la laurea triennale, il diploma universitario o attestati conseguiti in base al vecchio ordinamento riconosciuti equiparati. Possono aderire anche i pensionati del ruolo sanitario.

A chi è rivolto

Il bando, che cerca 100 collaboratori professionali infermieri e 50 collaboratori professionali, mette a disposizione dei posti di lavoro a fronte dell'immediata disponibilità. Il bando inoltre è aperto ad altri profili profili professionali quali tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia e anche altri profili del comparto sanitario che potranno essere chiamati in caso di necessità e secondo curriculum professionale adeguato alle esigenze dettate dall'emergenza.

Durata, sedi e compensi

La durata? Fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021. Le sedi sono da concordare al momento dell’immissione in servizio, sulla base delle preferenze espresse nella domanda e delle necessità aziendali determinate dall’emergenza. Il compenso lordo ammonta a 23 euro (tariffa oraria onnicomprensiva ordinaria) che ammonta a 27 euro laddove sia rivolta a chi svolge la mansione in una sede disagiata (isole, comunità montane, carceri o residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come fare domanda

Gli interessati debbono far pervenire la propria domanda, redatta secondo lo schema allegato all'avviso e corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità e di curriculum formativo e professionale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da casella intestata al candidato all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. La valutazione delle domande sarà effettuata dal direttore del dipartimento competente o da un suo delegato.