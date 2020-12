Case di riposo a Bologna, operatori socio sanitari e infermieri cercansi: come candidarsi

Gli avvisi di ricerca di personale, promossi da Città metropolitana di Bologna e Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana-Ctssm in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, sono rivolti a operatori socio sanitari (Oss) e a infermieri, in possesso del titolo di studio correlato

Per far fronte alle necessità di personale nelle strutture residenziali del bolognese, sono stati pubblicati due avvisi per la selezione di operatori socio sanitari (Oss) e infermieri.

Le figure richieste

Come candidarsi

La prima selezione dei curricula, sulla base dei titoli posseduti e della disponibilità territoriale, verrà effettuata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. La Città metropolitana di Bologna metterà poi a disposizione delle strutture interessate l’elenco dei candidati selezionati che saranno contattati direttamente dalle strutture interessate per fornire loro i dettagli relativi a durata del rapporto di lavoro, tipologia contrattuale, orari e sede di lavoro. Per rispondere alle offerte di lavoro consultate il sito www.agenzialavoro.emr.it.