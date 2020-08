Bertani Trasporti, le assunzioni in programma: 100 posti nella nuova sede (e non solo)

Nuove opportunità lavorative presso l'azienda Bertani Trasporti. In un'intervista rilasciata al Resto del Carlino, Cesare Bertani, titolare del gruppo di trasporti, ha fatto il punto sul nuovo impianto di Bondeno.

Si tratta della nuova sede in Emilia Romagna dell'azienda che si occupa di trasporto e logistica per auto. Con il 70% del mercato, rappresenta il primo gruppo in Italia per trasporto di vetture e servizi di logistica. Solo lo scorso anno, ha distribuito un milione di autovetture.

La sede del gruppo è a Castiglione dello Stiviere (Mantova). L'azienda è presente anche in Veneto a Verona.

Bertani Trasporti: il piano di espansione e le nuove assunzioni a Bondeno

L'accordo tra il Gruppo Bertani e il Comune di Bondeno (provincia di Ferrara) per acquisire l'area dove sta per entrare in funzione il nuovo stabilimento è stato siglato nel novembre del 2019. Si tratta di uno snodo logistico cruciale, di interesse nazionale.

Una volta a regime vi sarà una media di 20 mila auto sul posto e un transito annuo di 200 mila vetture. Il sito di Bondeno è stato scelto anche in chiave strategica. L'azienda accederà alla ferrovia elettrizzata Ferrara-Suzzara tramite un proprio binario di collegamento.

La cittadina, nel ferrarese, è stata scelta proprio perchè si trova a breve distanza da Lombardia e Veneto ed è in un punto perfetto per le attività del mercato auto italiano, attivo proprio in quelle regioni del nord dove si trovano le altre sedi del gruppo.

Bertani Trasporti: il piano di espansione e le nuove assunzioni a Bondeno

Il nuovo polo dell'azienda avrà notevoli dimensioni. Sorgerà su un'area di 10 mila metri quadrati con officine, carrozzerie, servizi speciali e allestimenti specifici.

Proprio per questo, per lavorare nella nuova sede del gruppo, saranno particolarmente richiesti:

meccanici;

elettrauto;

carrozzieri;

tecnici;

operai.

Le selezioni per assumere i 100 nuovi dipendenti di cui Bertani Trasporti ha bisogno nei prossimi 5 anni verranno aperte al più presto.

Intanto sono ancora attive le ricerche di lavoro per le posizioni di autista per le sedi del Gruppo Bertani situate in Lombardia e in Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul sito Internet dell'azienda potete trovare i contatti utili ed inviare la vostra autocandidatura.