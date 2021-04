Responsabilità d'impresa e rendicontazione, una borsa di studio di 12 mila euro per i commercialisti

Una borsa di studio di 12 mila euro per i commercialisti. E' l'idea della Fondazione nazionale dei commercialisti che, nell’ambito della sua attività di ricerca, mette a disposizione un premio in denaro intitolato alla memoria di Giovanni Castellani, professionista che in passato aveva ha ricoperto l'incarito di direttore scientifico.

I temi della ricerca

Tra i temi della ricerca, da approfondire in un elaborato scientifico, gli ambiti della Sustainability Economics, nella prospettiva della responsabilità dell’impresa e delle implicazioni nella gestione aziendale, le connessioni tra sostenibilità strategica e produttiva e prassi operativa sono di considerevole rilievo per la professione del commercialista. In particolare tra i punti da sviluppare, Non financial reporting e asseverazione, e governance.

Come partecipare

Le domande di partecipazione, riservate a laureati in possesso di laurea magistrale in materie economiche, ed età non superiore a 35 anni, dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021. La commissione giudicatrice esaminerà la presentazione dei progetti pervenuti individuando quella per la cui realizzazione sarà assegnata la borsa di studio, valutandone l’elaborato scientifico prodotto e la sua pubblicazione. L’elaborato finale dovrà essere consegnato dal candidato entro e non oltre il 30 novembre 2021 e successivamente verrà pubblicato sul sito della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti e divulgato attraverso la sua mailing list.