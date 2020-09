Bosch cerca personale: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Bosch in numerose regioni italiane. Il Gruppo offre numerose possibilità sia ai professionisti che ai giovani talenti anche alla prima esperienza. Il piano di recruiting, infatti, prevede una selezione costante di laureati e diplomati in materie tecniche, economiche e umanistiche, che abbiano una conoscenza fluente della lingua inglese e buone competenze informatiche. La conoscenza della lingua tedesca è considerata un plus importante per accedere ad alcune posizioni.

Bosch, sezione Lavora con noi: i tirocini per i giovani talenti

Il Gruppo Bosch è particolarmente attento ad inserire diplomati, laureandi e neolaureati in cerca della prima esperienza lavorativa. Sono particolarmente richieste persone qualificate nei seguenti ambiti disciplinari:

economia;

marketing;

comunicazione;

ingegneria;

scienze giuridiche;

scienze ingegneristiche;

profili tecnici;

risorse umane.

Bosch, per il suo lavoro di recruiting, organizza periodicamente incontri all'interno delle Università alla ricerca dei migliori talenti. Per gli studenti vengono organizzate visite guidate in azienda ed attivate attività di formazione e lavoro.

A questo indirizzo se siete studenti e laureati troverete tutte le informazioni per iniziare la vostra carriera all'interno del Gruppo Bosch.

Bosch: le posizioni aperte e come avviene la selezione

Al momento, nella sezione Lavora con noi del gruppo Bosch, sono riportate le seguenti posizioni aperte:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Junior CAD designer – Martignacco (Udine);

Business Analyst – Offanengo (Milano);

Senior Embedded Firmware Engineer – Offanengo (Milano);

System Architect – Automotive Electric Division – Offanengo (Milano);

Junior Product Engineer – Pavia;

Manutentore Elettromeccanico – Pavia;

ETAS – Project & Functional Safety Specialist – Torino;

ETAS -Technical Customer Support Engineer Automotive Software – Torino;

ETAS – Embedded Software Developer – Torino;

ETAS – Senior Software Developer Embedded C (Automotive HSM) – Torino.

Se desiderate avere maggiori informazioni su queste offerte di lavoro potete visitare questo indirizzo dove avrete la possibilità di inoltrare la vostra candidatura.