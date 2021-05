Canon Student Programme 2021: 250 posti per il corso di studi gratuito online: come partecipare

Sono aperte le candidature per il Canon Student Development Programme 2021, il prestigioso programma di formazione nella fotografia professionale che si svolgerà interamente online nei mesi di luglio e agosto. Per dare la propria adesione c'è tempo fino al 9 giugno. Per proporsi bisogna aver iniziato o completato un programma formativo durante l’anno accademico 2020/2021, oppure un tirocinio presso agenzie o redazioni nello stesso periodo. I candidati devono essere maggiorenni.

Canon Student Development Programme 2021

250 studenti avranno l'esclusiva opportunità di far esaminare il proprio portfolio da leader del settore e ricevere consigli su come dare slancio alla propria carriera.

Durante l'evento virtuale, le persone selezionate potranno sviluppare le proprie competenze, scoprire immagini mozzafiato e far esaminare il proprio portfolio da fotografi e redattori di fama mondiale.

In particolare avranno la possibilità di partecipare a:

mentoring di fotografia;

valutazioni virtuali del portfolio;

incontri con i canon ambassator:

conferenze online.

Potete inviare il vostro portfolio a questo indirizzo per avere l'opportunità di muovere i primi passi nel mondo dei professionisti.