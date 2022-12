Lavorare all'estero: come costruire la propria carriera

Lavorare all'estero è il sogno di moltissime persone. Nonostante l'Italia venga considerata uno dei paesi più belli al mondo, infatti, sono molti i nostri connazionali che decidono di migrare oltre confini per migliorare le proprie opportunità di carriera. Questo obiettivo viene intrapreso nella maggior parte delle volte da parte di giovani. Ma sono sempre più coloro che, anche in età non più giovanissima, vogliono intraprendere questa avventura sognando un lavoro che gli garantisca uno stipendio più alto. E, perché no, anche una carriera da manager.

Il mercato del lavoro all'estero è in continuo fermento e consente di offrire delle occasioni professionali che, in questo momento, nel nostro paese non sono presenti. Ma per chi ha voglia di fare, ha alte ambizioni e non ha paura di ripartire da zero, la sfida che si prospetta davanti può riservare delle ottime opportunità. All'estero, infatti, gli stipendi per chi intraprende una carriera manageriale sono più alti rispetto alla media nazionale. E, soprattutto, è possibile raggiungere i propri obiettivi più velocemente.

Ma come costruire la propria carriera per lavorare all'estero? Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a scoprire quali sono i consigli più utili per chi vuole trasferirsi in un altro paese.

Migliorare la conoscenza della lingua inglese

Prima di pensare di trasferirsi in un altro paese, è indispensabile avere delle basi solide. Soprattutto in termini di competenze di base. Una fra tutte è un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Questo significa, ad esempio, che se si decide di intraprendere un'esperienza professionale negli Emirati Arabi, è indispensabile conoscere alla perfezione l'inglese. In paesi come questo, infatti, grandi brand e grandi aziende utilizzano questa come lingua principale.

Ma quello degli Emirati Arabi è solo un esempio. Lo stesso discorso vale anche in paesi come la Germania, il Belgio, l'India, il Giappone, la Cina, eccetera.

Conoscere la lingua autoctona

Un ottimo sistema per trasferirsi all'estero e non farsi trovare impreparati è quello di studiare la lingua del posto. Certo, sapere molto bene l'inglese agevola sicuramente la comunicazione con potenziali clienti esteri. Ma se poi il tuo obiettivo è quello di trascorrere diverso tempo in un determinato Stato e lavorare a stretto contatto con i locals, è indispensabile studiare la lingua del luogo.

Facciamo un esempio. Se decidi di trasferirti in Grecia o in Spagna o nei paesi dell'est Europa sicuramente l'inglese ti può tornare utile. Ma solo in un primo momento. Se la tua idea, però, è quella di trasferirti lì in pianta stabile, dovrai mettere in preventivo anche l'opportunità di frequentare dei corsi di lingua autoctona. Svolgere un ruolo manageriale con dei colleghi che parlano tutti un'altra lingua, altrimenti, potrebbe risultare alquanto complesso. Così come integrarsi all’interno di un team di lavoro.

Tradurre il curriculum vitae

Se si vuole presentare la propria candidatura per un posto di lavoro all'estero è indispensabile porre la massima attenzione al proprio curriculum. E, uno degli aspetti fondamentali su cui mettere il focus è sicuramente quello della traduzione del testo.

Per fare in modo che il tuo CV sia il più possibile efficace, dovrai fare attenzione a evidenziare le competenze che vengono considerate come necessarie nella job description. Ma dovrai fare anche attenzione a tradurre le parole nel modo più corretto possibile.

Uno degli errori più diffusi, ad esempio, è quello di fare confusione sui vari gradi di apprendimento scolastico. In Inghilterra, ad esempio, il liceo, l'università e i master corrispondono a determinati percorsi formativi. E fare confusione con quelli italiani è un attimo. Ma non solo. Se hai qualche dubbio in merito alla traduzione del tuo curriculum, ti consigliamo di farti aiutare da un professionista che sia in grado di controllare che la terminologia usata sia la più corretta.

Visto e permesso di soggiorno

Ogni Stato ha la propria regolamentazione specifica in termini di visti e di permessi di soggiorno. E, molto spesso, queste normative vengono modificate più volte nel corso dell'anno. Il nostro consiglio, in questi casi, è quello di fare molta attenzione alle normative in essere in quel determinato Stato.

Se non hai ancora le idee chiare su quale sia la tua meta di destinazione, ti consigliamo di fare una lista dei luoghi in cui è più semplice trasferirsi. E, magari, iniziare a valutare delle offerte di lavoro provenienti proprio da lì.

Realizzare un network internazionale

Avere a disposizione una rete di contatti è fondamentale per trovare lavoro. Questo funziona sia in Italia che all'estero. Creare attorno a sé un network internazionale è indispensabile per riuscire ad entrare in contatto con nuove opportunità professionali molto prima rispetto ad altri candidati.

A venirci in aiuto ci sono sicuramente siti specializzati come LinkedIn o forum di settore. Ma anche mantenersi in contatto con clienti stranieri ed ex colleghi, può essere molto utile. Un altro ottimo sistema è quello di ampliare le proprie conoscenze professionali avviando delle collaborazioni con persone del luogo.

Trovare i modi migliori per trovare un lavoro in loco

Nel caso in cui tu abbia già le idee chiare su quale sia il paese o la città in cui vorresti andare a vivere, inizia fin da subito ad informarti sulle modalità migliori per trovare un lavoro in loco. E, di conseguenza, anche un alloggio in cui vivere.

In paesi come la Francia, ad esempio, è possibile firmare un contratto di lavoro solo nel momento in cui si ha in mano anche un contratto di locazione e le utenze a nome proprio attivate. A tal proposito, ti consigliamo di metterti in contatto con persone che prima di te si sono trasferite in quella determinata città, in modo da capire quale sia la strategia migliore per semplificare il processo di trasferimento.

Prendere in considerazione il budget per gli spostamenti

Il budget da destinare ai trasporti è un tipo di spesa che, molto spesso, non viene presa in considerazione al momento del trasferimento. Eppure, si tratta di un dettaglio che può davvero fare la differenza. Soprattutto nel lungo periodo. Come si spostano le persone che abitano in quella determinata città? Quanto costano i trasporti pubblici? E’ indispensabile avere l’auto o è sufficiente una bicicletta?

Altro dettaglio da non sottovalutare è il viaggio per raggiungere la meta di destinazione. Certo, se si decide di trasferirsi in un paese come l'Olanda si può valutare anche un viaggio in macchina. Ma se la propria meta di riferimento è, ad esempio, un'isola delle Canarie? Quanto ti costerebbe il traghetto? Sarebbe più conveniente acquistare un auto o uno scooter direttamente lì?

Valutare la quantità di tempo libero a disposizione

Se il tuo obiettivo è quello di trasferirti all'estero per migliorare la tua qualità della vita, la questione relativa al tempo libero a disposizione è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che trasferirsi in un altro paese richiede una certa quantità di tempo necessaria per entrare in contatto con una nuova cultura. Per non parlare poi del concedersi l'opportunità di esplorare i dintorni o di avere una quantità di tempo (e di denaro) necessaria per tornare a casa dalla propria famiglia.

Proprio per questo motivo, anche se si tratta di un aspetto che almeno all'inizio può essere considerato come non importante, ti consigliamo di informarti sin da subito su quanti siano i giorni di ferie che avrai a disposizione.

Trovare lavoro dalla gente del posto

Prima di trasferirsi in un nuovo paese, è indispensabile informarsi sulle diverse tipologie di approccio che la cultura del luogo adotta in termini di ricerca di lavoro. Alcune culture, ad esempio, prediligono un approccio formale, ossia quello attraverso l'invio tramite e-mail del proprio CV. In altre situazioni, invece, si preferisce l'interazione faccia a faccia. E, di conseguenza, per aumentare le opportunità di essere assunti è indispensabile presentarsi di persona e parlare direttamente con un responsabile.

A tal proposito, ti consigliamo di fare delle ricerche approfondite su come le persone del posto cercano un impiego. A quel punto, cerca di capire se potrai muoverti da solo e, magari, iniziare le ricerche dell'impiego da remoto. Oppure se sia meglio rivolgersi ad un'agenzia per il lavoro locale.

Scrivere una lettera di presentazione

La lettera di presentazione è un documento che consente di aumentare le possibilità di essere assunti. In essa, infatti, si devono spiegare quali siano le proprie ambizioni e i propri obiettivi professionali. Ma, soprattutto, perché la propria presenza potrebbe fare la differenza e portare un plus all'azienda per cui ci si sta candidando.

Questo funziona anche all'estero. Ti consigliamo, quindi, di scrivere poche righe in cui riassumi quali siano le tue competenze e le esperienze lavorative pregresse che sono richieste nella job description. Anche in questo caso, è indispensabile porre estrema attenzione ad una corretta traduzione del testo.

Titoli di studio e certificazioni

In base alla posizione figura lavorativa richiesta da parte dell'azienda, potrebbe essere richiesta ai candidati l'esibizione di diplomi o certificati linguistici. Ti consigliamo, quindi, di capire quali siano i requisiti necessari per partecipare alle selezioni e come ottenere eventuali altri documenti necessari.

Non farsi prendere dalla paura

Se sei convinto che trasferirti all'estero potrebbe essere un punto di svolta determinante per la tua vita personale e per la tua carriera, non pensarci troppo. Studia bene le eventuali opportunità che ti vengono proposte e, non appena trovi il lavoro dei tuoi sogni, parti subito! La grande svolta nella tua vita può arrivare da un momento all'altro. Si tratta di uno di quei treni che non bisogna assolutamente lasciar perdere.