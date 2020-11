Arpal Puglia: 236 assunzioni (a tempo determinato) nei Centri per l'impiego

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia assumerà 236 interinali con contratti a termine. Le figure richieste e i requisiti

Istruttori e specialisti da inserire a tempo determinato per potenziare i centri per l'impiego. Li sta cercando Arpal Puglia che assumerà le risorse selezionate con un contratto di somministrazione lavoro.

Sarà Job Italia a occuparsi delle selezioni: i colloqui si potranno svolgere anche a distanza, una modalità che sta diventando sempre più frequente in questo periodo di pandemia. L'emergenza Covid-19 ha obbligato a una decisa crescita di questo metodo di selezione che comunque si stava già diffondendo da alcuni anni sulla spinta della crescente digitalizzazione.

Profili richiesti e requisiti

Nel dettaglio sono richiesti questi profili professionali:

1) Istruttore mercato del lavoro, livello C1

La figura ricercata rispecchia le seguenti skills:

approfondite conoscenze mono specialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore ed un grado di esperienza pluriennale;

contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;

relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;

attività istruttoria nel campo amministrativo, raccolta, elaborazione e analisi dei dati.

Potete conoscere l'inquadramento contrattuale, la sede di lavoro, le modalità di partecipazione e inviare la vostra candidatura a questo indirizzo.

2) Specialista in mercato e servizi per il lavoro, livello D1.

La figura ricercata rispecchia le seguenti skills:

elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale;

contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizza bili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

•relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Potete conoscere l'inquadramento contrattuale, la sede di lavoro, le modalità di partecipazione e inviare la vostra candidatura a questo indirizzo.

I candidati, che devono essere in possesso dell'idoneità fisica alla mansione, devono essere in possesso dei requisiti tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 13.00 del 27 novembre 2020.