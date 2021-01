Cercansi professioniste dell'uncinetto per lavoro in Sicilia: come candidarsi

I lavori realizzati verranno esposti e serviranno a decorare specifiche zone della città. "Sull'iniziativa verranno date informazioni prossimamente - si legge in una nota -. Al momento chi è interessato ad eseguire lavori all'uncinetto volontariamente può richiedere informazioni al 340.0880027 e mandare la propria candidatura alla mail icp@comune.bagheria.pa.it. I materiali verranno messi a disposizione dall'amministrazione comunale".

