Toscana, concorso agenti di polizia a Fiesole: il bando

Nuova procedura concorsuale per assumere agenti a tempo indeterminato. I posti disponibili, i requisiti, i termini per presentare la propria domanda di partecipazione

Un nuovo concorso per agenti di polizia. Lo ha indetto il Comune di Fiesole, in Toscana. Il bando di concorso pubblico per titoli e esami è stato pubblicato per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato con il profilo professionale di "agente di polizia municipale" per esigenze stagionali (categoria giuridica "C" - Posizione Economica 'C1'). Per inoltrare la propria candidatura c'è tempo fino al 29 marzo.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e integralmente riportati all’interno del bando di concorso.

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, la quale sarà accertata in sede di prova orale;

espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;

idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla l. 104/92 con facoltà di esperire appositi accertamenti da parte dell’Amministrazione.

Prove d’esame

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e il superamento di una prova orale.

In particolare La prova orale consisterà in un colloquio tendente ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire oltre che il grado di conoscenza delle seguenti materie:

Ordinamento degli Enti Locali;

Legislazione in materia di circolazione stradale;

Nozioni di legislazione in materia di edilizia, ambiente e commercio;

Nozioni di diritto amministrativo;

Nozioni di diritto penale e relativa procedura;

Normativa in materia di Pubblica Sicurezza.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso per agenti di polizia indetto dal Comune di Fiesole dovranno essere presentate entro il 29 marzo a questo indirizzo.