Comune di Ravenna: nuovi concorsi per laureati

La città più grande della Romagna ha indetto due nuove selezioni pubbliche per assumere a tempo indeterminato. I requisiti e i termini per presentare la propria domanda di partecipazione

Due nuovi concorsi pubblici per laureati. Li ha indetti la città di Ravenna che si rivolge ai laureati per assunzioni a tempo indeterminato. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 26 aprile.

Concorsi comune di Ravenna 2021

Mediante selezione pubblica il Comune di Ravenna assumerà a tempo indeterminato:

2 Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili, specialista in ambito promozione turistica ed eventi, con riserva di un posto al personale interno inquadrato nella categoria C;

2 Istruttori Direttivi Tecnici, specialisti in ambito paesaggistico ambientale.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che trovate dettagliatamente elencati all'interno del bando di concorso.

Devono, inoltre, essere in possesso di:

la patente di guida categoria B;

una conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi.

Ogni ruolo professionale richiede poi i seguenti titoli di studio.

1) Istruttori direttivi amministrativi contabili

diploma di laurea, specialistica o magistrale oppure Diploma di Scuola Diretta a Fini Speciali riconosciuto al termine di un corso di durata triennale o laurea breve equiparata.

2) Istruttori direttivi tecnici

laurea in ingegneria o titolo equipollente;

iscrizione all’ordine degli Ingegneri (sezione a, settore civile ambientale) o iscrizione all’ordine degli architetti o abilitazione all’iscrizione all’ordine.

Procedura concorsuale

I nuovi concorsi indetti dal Comune di Ravenna per istruttori direttivi amministrativi contabili e per istruttori direttivi tecnici prevedono:

una prova scritta;

una prova orale.

Tutte le informazioni sulle materie d'esame e sulla commissione esaminatrice sono riportati all'interno del bando di concorso.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 26 aprile a questo indirizzo.