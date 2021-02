Concorsi, AGID: 8 assunzioni (a tempo determinato) tra diplomati e laureati

L'Agenzia per l'Italia Digitale, tramite quattro concorsi pubblici, assume personale con esperienza in diversi ruoli. I requisiti previsti per l'ammissione e le prove d'esame. Le domande di ammissione vanno mandate entro il 7 marzo

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso l'AGID. L'Agenzia per l'Italia Digitale è un’agenzia pubblica con sede a Roma che ha come finalità quella di perseguire il massimo grado di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio di cittadini e imprese.

Per ampliare il proprio organico l'AGID ha indetto quattro concorsi pubblici che sono finalizzati a 8 nuove assunzioni. Si cercano persone diplomate e laureate in possesso dell'esperienza professionale richiesta dallo svolgimento delle varie mansioni. La domanda di ammissione ai concorsi deve essere inviata entro il prossimo 7 marzo. I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto di lavoro per 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.

I posti disponibili e i requisiti

2 posti per Collaboratori amministrativi esperti in Comunicazione Pubblica e Relazioni Istituzionali in possesso di:

diploma di maturità;

aver maturato almeno tre anni di documentata esperienza lavorativa nel settore della comunicazione pubblica e nelle relazioni istituzionali nel contesto della Pubblica amministrazione in rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o anche autonomo.

3 posti per Collaboratori Amministrativi Esperti in appalti pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di maturità;

aver maturato almeno tre anni di documentata esperienza lavorativa nel settore degli appalti pubblici, riducibili ad un anno se in possesso di Laurea Magistrale nelle seguenti classi:LM-56, LM-77, LMG/01, LM-52, LM62, LM-63, LM81, LM-87,LM88, LM-90, o titolo equipollente.

2 posti per Funzionari Amministrativi Esperti in Appalti Pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

laurea Magistrale (D.M. 270/04) nelle seguenti classi: LM-56, LM-77, LMG/01, LM-52, LM62, LM-63, LM81, LM-87, LM88, LM-90 o titolo equipollente;

aver maturato almeno tre anni di documentata esperienza lavorativa nel settore degli appalti pubblici, riducibili ad un anno se in possesso di Master di II^ livello in appalti pubblici oppure di un dottorato di ricerca nel settore delle Scienze giuridiche o delle Scienze economiche e con un programma di ricerca in tema di procurement.

1 posto per Funzionario Amministrativo Comunicazione Pubblica e Relazioni Istituzionali in possesso di:

laurea Magistrale nelle seguenti classi: LM-59, LM-88, LM-92 o titolo equipollente;

aver maturato almeno tre anni di documentata esperienza lavorativa nel settore della comunicazione pubblica/istituzionale nella contesto della Pubblica amministrazione in rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o anche autonomo, riducibili a un anno se il candidato è in possesso di Master di II^ livello in comunicazione pubblica istituzionale oppure dottorato di ricerca nel settore delle Scienze economiche o delle Scienze politiche e sociali con un programma di ricerca in tema di comunicazione pubblica.

Selezione

La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli e un colloquio orale. Maggiori informazioni sono contenute all’interno dei rispettivi bandi.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vanno presentate entro il prossimo 7 marzo a questo indirizzo.