Sanità, 120 assunzioni (a tempo indeterminato) tra dietisti, tecnici radiologi e tecnici di laboratorio biomedico

La ASL di Frosinone ha indetto le prove concorsuali: i requisiti, come avviene la selezione e il termine entro il quale inviare la domanda di partecipazione

La Asl di Frosinone, attraverso 3 procedure concorsuali, assumerà 120 collaboratori sanitari tra dietisti, tecnici di laboratorio biomedico e tecnici di ragiologia medica.

Asl Frosinone, concorso collaboratori sanitari: posti disponibili

Nel dettaglio i concorsi indetti dalla ASL Frosinone mettono in palio il seguente numero di posti per i profili professionali di seguito indicati:

17 Collaboratori Professionali Sanitari – Dietisti;

45 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di Laboratorio Biomedico

58 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di Radiologia Medica.

Tutti i dettagli relativi alle sedi di assegnazione e sulle eventuali riserve sono indicate nei relativi bandi che potete trovare anche sul sito della ASL di Frosinone.

Asl Frosinone, concorso collaboratori sanitari: i requisiti

I requisiti generali indicati all'interno dei bandi sono quelli solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Tra i requisiti specifici è richiesta l'iscrizione al corrispondente albo professionale e il possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio per la posizione per la quale ci si candida.

Dietisti

Laurea triennale in Dietistica e/o diploma universitario di Dietista o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti.

Tecnici di Laboratorio Biomedico

Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT/3 – classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche) o Diploma Universitario di TSLB o titoli equipollenti.

Tecnici radiologia

Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia (Classe SNT3/ Professioni Sanitarie Tecniche) o Diploma o Attestato conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente;

Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

Concorsi Asl Frosinone: le prove d'esame

Le procedure selettive saranno espletate mediante la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d'esame:

scritta;

pratica;

orale.

Tutti i dettagli sulle procedure di svolgimento e sulle materie oggetto d'esame sono indicate all'interno dei relativi bandi.

Concorsi Asl Frosinone, la domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 3 dicembre 2020.

Per i documenti richiesti e per conoscere le modalità di presentazione della domanda di ammissione vi inviatiamo a consultare i relativi bandi.