Concorsi Sanità, ASL ROMA 1: 38 tecnici radiologia medica a tempo indeterminato

Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Concorso. La ASL ROMA 1 inserirà a tempo indeterminato e pieno 38 collaboratori sanitari (collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica, categoria D).

I posti

Si tratta di un concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli e per esami, con cui saranno soddisfatte le esigenze della Asl Roma 1 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I. I posti verranno suddivisi secondo quanto indicato nel bando all'interno del quale sono indicati anche i posti sui quali operano riserve in favore delle FF.AA.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici che sono dettagliatamente indicati all'interno del bando.

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia o diploma universitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica o titolo equipollente;

iscrizione all’Albo Professionale.

Prove d'esame

Il concorso prevede lo svolgimento di 3 prove concorsuali:

scritta;

pratica;

orale.

Se dovesse pervenire un numero elevato di domande, la Commissione si riserva la facoltà di procedere a una preselezione.

Potete trovare tutte le informazioni sulla valutazione dei titoli, sulle prove d'esame e sulla commissione esaminatrice all'interno del bando.

Domanda di ammissione

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti sopraelencati, volessero mandare, esclusivamente in via telematica, la propria domanda di partecipazione hanno tempo fino al prossimo 10 gennaio.

Per tutte le informazioni sulla procedura di registrazione e compilazione online della domanda e dei relativi titoli e per i documenti da allegare vi invitiamo a un'attenta lettura del bando.