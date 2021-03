Concorsi, Comune di Bari: 67 assunzioni a tempo indeterminato

Tutte le informazioni sulle figure professionali richieste, sui posti disponibili, sui requisiti di partecipazione e sulle prove d’esame. Fino al 25 marzo c’è tempo per presentare la domanda di partecipazione

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso il Comune di Bari. Tramite tre procedure concorsuali saranno assunti istruttori amministrativi finanziari, funzionari specialisti contabili e istruttori di polizia locale. Qui di seguito trovate le informazioni relative ai posti disponibili, ai requisiti di partecipazione e alle prove d'esame. Per presentare la domanda di ammissione c'è tempo fino al prossimo 25 marzo.

Concorsi Comune di Bari: i posti disponibili

I 3 concorsi indetti dal Comune di Bari prevedono 67 assunzioni. Nel dettaglio saranno inseriti a tempo indeterminato e pieno:

1) 20 Istruttori Amministrativi Finanziari - Cat. C1, famiglia professionale amministrativa: il bando

2) 12 Funzionari Specialisti Contabili - Cat. D1, famiglia professionale amministrativa: il bando

3) 35 Istruttori di Polizia Locale - Cat. C1, famiglia professionale vigilanza: il bando

Tutte le informazioni sulle riserve sono indicate nei bandi.

Requisiti

I candidati al concorso del Comune di Bari devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici (sono dettagliatamente indicati all’interno del bando) e dei requisiti specifici richiesti a seconda della posizione per cui concorrono:

1) Istruttori amministrativi finanziari

diploma di Maturità.

2) Funzionari specialisti contabili

laurea I livello (L) appartenente alle classi:

L16 Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;

L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

L33 Lauree in Scienze Economiche;

L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

L41 Lauree in Statistica oppure altri titoli indicati nel bando .

3) Istruttori Polizia Locale

patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli, patente di cat. B per coloro che hanno conseguito la medesima prima del 26/4/1988, ovvero, se conseguita da tale data, patente di guida di cat. B e patente di cat. A senza limiti;

diploma di Maturità;

requisiti fisico-funzionali;

requisiti-psico-attitudinali.

Prove d’esame

1) Istruttori amministrativi finanziari

Il concorso prevede una prova scritta e una orale. Tutti i dettagli sono riportati all’interno del bando.



2) Funzionario specialista contabile

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e una prova scritta e una orale. Tutti i dettagli sono riportati all’interno del bando.

3) Istruttori Polizia Locale

Il concorso prevede una prova fisica, una prova scritta e una prova orale. Tutti i dettagli sono riportati all’interno del bando.

Può essere calendarizzata una prova preselettiva se il numero delle domande di partecipazione fosse superiore alle 250.

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione ai concorsi indetti dal Comune di Bari possono essere presentate al seguente indirizzo entro giovedì 25 marzo.