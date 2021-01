Concorsi, Comune di Catanzaro: si assumono nuovi istruttori tecnici, amministrativi, contabili

Il Comune calabrese ha pubblicato i bandi per una nuova selezione rivolta a candidati in possesso di diploma o di laurea. I posti disponibili, i requisiti e la procedura di selezione

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso il Comune di Catanzaro. Sono stati pubblicati quattro bandi, riservati a candidati diplomati e laureati, per assumere personale qualificato.

I posti disponibili

Saranno assunti a tempo indeterminato:

3 Istruttori Tecnici, categoria C;

3 Istruttori Direttivi Amministrativi, categoria D;

2 Istruttori Direttivi Contabili, categoria D;

2 Istruttori Direttivi Tecnici, categoria D.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti titoli di studio, indicati nei requisiti specifici dei rispettivi bandi:

1) Istruttori tecnici

diploma di maturità di geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto Tecnico Industriale o da Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato.

2) Istruttori direttivi amministrativi

Laurea appartenente ad una delle seguenti classi: L-14, L-16, L-18, L-33, L-36, L-41;

Laurea Magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: LM-77, LM-56, LMG/01, LM-63, LM-82, LM-87, LM-83, LM-16;

Laurea Specialistica o del vecchio ordinamento in: Economia aziendale, economia bancaria, Economia e commercio, Economia e gestione dei servizi, Economia Politica, Giurisprudenza, Scienze dell’Amministrazione, Scienze economiche statistiche e sociali, Scienze Politiche, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche ed economiche.

3) Istruttori direttivi contabili

Laurea appartenente ad una delle seguenti classi: L-16, L-18, L-33, L-41. Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: LM-16, LM- 77, LM-56, LM-82, LM-83,;

Laurea Specialistica o appartenente al vecchio ordinamento in: Economia aziendale, Economia bancaria, Economia e commercio, Economia e gestione dei servizi, Economia Politica, Economia e Finanza, Scienze Economiche Statistiche e Sociali, Scienze statistiche ed economiche.

4) Istruttori direttivi tecnici

Laurea appartenente ad una delle seguenti classi: L-7, L-8, L-9, L-17, L-21, L-23, L-34;

Laurea Magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: LM-3, LM-4, LM- 23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-33, LM-35, LM-48, LM-53, LM-74, LM-79;

Laurea Specialistica o del vecchio ordinamento in: Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Edile, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria dei materiali, Ingegneria gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria nucleare, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Politica del territorio, Scienze geologiche.

Procedura concorsuale

I concorsi prevedono prove d’esame scritte e orali. Tutti i dettagli sono riportati all’interno dei rispettivi bandi.

Domande di ammissione

Coloro che fossero interessati a partecipare ai concorsi per 10 laureati e diplomati presso il Comune di Catanzaro sono invitati a presentare la propria domanda entro il prossimo 25 febbraio al seguente indirizzo.