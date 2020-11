Concorsi Sanità, nuove opportunità in Lombardia: 216 posti per Infermieri e OSS

L'ASST Franciacorta ha indetto due concorsi pubblici per la copertura di 216 posti tra infermieri e OSS a tempo indeterminato.

Posti disponibili

Nel dettaglio sono disponibili i seguenti posti:

134 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D (di cui n.54 presso ASST Franciacorta e n.80 presso ASST Garda;

82 posti di operatore socio sanitario, categoria B, posizione economica BS (di cui n.32 presso ASST Franciacorta e n.50 presso ASST Garda).

I requisiti

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali generalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici che sono indicati all'interno dei bandi di concorso.

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici in base al profilo per cui ci si candida.

1) Collaboratore professionale sanitario infermiere

Diploma universitario di Infermiere;

Laurea in Infermieristica Classe SNT/01;

Laurea in Infermieristica Classe L-SNT/01;

Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti;

Iscrizione all’albo professionale.

2) Operatore socio sanitario

Diploma di istruzione superiore (maturità);

Attestato di Operatore Socio Sanitario, di cui a specifico corso Regionale di qualificazione.

Domande di partecipazione

I concorsi per infermieri e OSS dell'ASST Franciacorta selezioneranno i candidati tramite la valutazione dei titoli e il superamento di prove scritte pratiche e orali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente a questo indirizzo tramite procedura telematica entro il 10 dicembre.

Per conoscere tutti i dettagli sulle prove d'esame e sui documenti da allegare alla domanda di partecipazione vi invitiamo alla lettura completa dei bandi di concorso.

fonte foto: Freepik/drobotdean