Concorso Ministero Affari Esteri, 400 diplomati assunti a tempo indeterminato

C'è tempo fino al 12 aprile per presentare la domanda di ammissione al concorso indetto dal MAECI

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso il Ministero degli Affari Esteri (MAECI). Saranno assunti, a tempo indeterminato, 400 collaboratori di amministrazione e tecnici, che avranno uno stipendio pari a circa 1.516,47 euro. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 12 aprile.

I posti disponibili

Il MAECI assumerà le seguenti figure professionali:

375 collaboratori di amministrazione, contabile e consolare (codice 01) ;

25 collaboratori tecnici per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra (codice 02).

Il candidato, che deve aver compiuto 18 anni, può presentare domanda di partecipazione per ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso di cui al presente articolo.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

possesso del diploma di maturità.

Trovate tutti i requisiti dettagliatamente elencati e le riserve che operano sul concorso all’interno dei bandi

Prove d’esame

Le prove d’esame consistono in due prove scritte volte ad accertare le conoscenze teorico-pratiche ed una prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando.

Qualora il numero delle domande lo renda necessario, è facoltà dell’Amministrazione effettuare una prova preselettiva, comune ai codici di concorso.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale.

Potete trovare tutti i dettagli sulle materie d'esame oggetto delle prove scritte e della prova orale all'interno del bando.

Domande di ammissione

Coloro che vogliono partecipare al concorso devono presentare la propria domanda di ammissione seguendo la procedura telematica disponibile a questo indirizzo. Per compilare le domande online è necessario registrarsi tramite il form di Registrazione.