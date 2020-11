Concorsi pubblici, Veneto: 11 assunzioni (a tempo indeterminato) al Comune di Bassano del Grappa

11 risorse, con contratto a tempo indeterminato e pieno, saranno assunte per lavorare per il Comune di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La selezione avverrà tramite prove di concorso per soli esami. Qui di seguito trovate i posti disponibili e i requisiti specifici richiesti. Per ogni dettaglio vi rimandiamo alla lettura dei bandi dei concorsi in oggetto.

Posti disponibili e requisiti specifici

Tramite le selezioni pubbliche, il Comune di Bassano del Grappa cerca i seguenti profili da assumere a tempo pieno e indeterminato.

1) Concorso pubblico per soli esami per 1 Istruttore Direttivo Conservatore Artistico per l’Area 3^ “Cultura e Museo” – Cat. D1.

Titolo di studio:

laurea magistrale (LM) in Storia dell’arte (LM-89);

laurea specialistica (LS) in Storia dell’arte (95/S);

diploma di laurea (DL) conseguita secondo il vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali;

Lettere, con specifico indirizzo in beni culturali;

Lingue e civiltà orientali, con specifico indirizzo in beni culturali; Storia e conservazione dei beni culturali.

2) Concorso pubblico per soli esami per 1 Tecnico Elettrotecnico per l’Area 4^ “Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile”- Cat. C1.

Titolo di studio: diploma di stato del corso di studi di istruzione secondaria superiore di istituto tecnico,

settore tecnologico, indirizzo elettronica ed elettrotecnica; o diploma del vecchio ordinamento di istituto tecnico industriale indirizzo elettrotecnica o indirizzo elettronica;

abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale.

3) Concorso pubblico per soli esami per 3 Istruttori Amministrativi Contabili – Ragionieri – per l’Area 1^ “Risorse, Sviluppo” – Cat. C1.

Titolo di studio:

diploma di ragioniere o equipollente

oppure diploma di scuola secondaria superiore integrato da uno dei titoli di studio universitari indicati nel bando.

4) Concorso pubblico per soli esami per 2 Istruttori Amministrativi Contabili per l’Area 2^ “Servizi alla persona, Operaestate e Spettacolo – Patrimonio”, Cat. C1.

Titolo di studio:

diploma di Istruzione secondaria di secondo grado quinquennale rilasciato da istituti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano.

5) Concorso pubblico per soli esami per 2 Istruttori Bibliotecari per l’Area 3^ “Cultura e Museo” – Cat. C1.

Titolo di studio:

diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari e dell’Attestato di Qualificazione/Specializzazione Professionale di “Bibliotecario” o di “Aiuto-Bibliotecario”; o titolo superiore assorbente indicato nel bando.

6) Concorso pubblico per soli esami per 2 struttori Direttivi Amministrativi Contabili per l’Area 1^ “Risorse, Sviluppo” – Cat. D1.

Titolo di studio:

lauree ambito giuridico ed economico secondo gli ordinamenti e classi indicati nel bando.



La selezione

I Concorsi per le assunzioni al Comune di Bassano del Grappa avvengono tramite il superamento di tre prove d'esame, due scritte e una orale. La Commissione esaminatrice ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di stabilire una prova preselettiva, se il numero delle domande di partecipazione dovesse superare quello indicato nei singoli concorsi. Troverete all'interno dei singoli bandi le materie d'esame per ogni posizione a concorso.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica a questo indirizzo entro il 25 novembre 2020.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti generali di ammissione, i requisiti specifici di ammissione, i termini di presentazione delle domande, come avviene la procedura di preselezione, quali sono le prove d'esame e come avviene la formazione delle graduatorie di merito vi invitiamo alla lettura completa del bando in oggetto.