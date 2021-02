Concorsi, Comune di Novara: 14 nuove assunzioni a tempo indeterminato

Quattordici posti di lavoro in concorso presso il Comune di Novara. Le nuove selezioni riguardano la ricerca di istruttori amministrativi, istruttori direttivi amministrativi e istruttori direttivi tecnici. A seconda della posizione possono partecipare candidati in possesso di diploma o di laurea: il contratto è a tempo indeterminato.

Qui di seguito troverete la suddivisione dei posti, i requisiti, le prove d'esame e il termine entro il quale presentare la domanda di ammissione.

Suddivisione dei posti

Sono due i concorsi pubblici indetti dal Comune di Novara. La suddivisione dei posti, riportata nei rispettivi bandi, prevede l'assunzione a tempo indeterminato di:

8 Istruttori Amministrativi, categoria C;

4 Istruttori Direttivi Amministrativi, categoria D;

2 Istruttori Direttivi Tecnici, categoria D.

Requisiti

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso dei requisiti generali tradionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e che trovate integralmente riportati all'interno dei bandi.

I candidati devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti specifici a seconda della posizione per la quale intendono candidarsi.

1) Istruttori amministrativi

diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità);

2) Istruttori direttivi amministrativi

Laurea appartenente ad una delle seguenti classi: L-14, L-20, L-18, L-36, L-16, L-33, L-37, L-40, L-41 o titoli equipollenti;

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o titoli equipollenti;

Laurea specialistica in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o Scienze Statistiche, o titoli equipollenti.

3) Istruttori direttivi tecnici

Diploma di laurea vecchio ordinamento in: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile;

Laurea specialistica appartenente alle classi: 3/S Architettura del paesaggio – 4/S Architettura e ingegneria edile – 28/S Ingegneria civile – 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

Laurea magistrale appartenente alle classi:LM-4 Architettura e Ingegneria Edile Architettura – LM-3 Architettura del paesaggio – LM-23 Ingegneria civile – LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi – LM-26 Ingegneria della sicurezza – LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

Laurea triennale appartenente alle classi: 04 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria edile; 08 Ingegneria civile e ambientale;

Laurea triennale (ex DM 270/04) appartenente alle classi: L7 Ingegneria civile e ambientale;

L17 Scienze dell’architettura; L21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,

Paesaggistica e Ambientale; L23 Scienze e tecniche dell’edilizia.

Prove d'esame

Sono quattro le prove d'esame alle quali saranno sottoposti i candidati:

una prova psico-attitudinale;

due prove scritte;

una prova orale.

Può essere indetta una prova preselettiva a seconda del numero delle domande pervenute.

Trovate tutte le informazioni dettagliate sulle prove d'esame all'interno dei bandi.

Domande di ammissione

I candidati, in possesso dei requisiti sopraelencati, possono presentare la propria domanda di ammissione entro il 1 marzo a questo indirizzo.