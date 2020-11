Concorsi pubblici, il Comune di Cuneo assume 12 cantonieri a tempo indeterminato

I candidati dovranno essere in possesso della licenza media e di un attestato di qualifica professionale biennale. Tutte le informazioni sulle prove e sulle materie d'esame. La domanda va presentata entro il prossimo 17 dicembre

Nuove opportunità di lavoro in Piemonte. Il Comune di Cuneo, tramite un bando di concorso pubblico per esami, selezionerà 12 risorse per i posti di cantonieri (categoria giuridica B, posizione economica B1). I vincitori del concorso saranno assunti a tempo pieno e indeterminato presso la provincia di Cuneo.

Cantoniere, quali mansioni svolge

Le figure che si ricercano svolgeranno, a titolo esemplificativo, le seguenti mansioni:

esecuzione di operazioni tecnico-manuali di natura manutentiva di strade e relative pertinenze;

manutenzione e gestione della segnaletica stradale e di cantiere;

manutenzione del verde mediante attrezzature individuali con utilizzo di dispositivi di sicurezza; interventi con utilizzo di mezzi a motore di comune uso nelle attività di manutenzione.

I requisiti per l'ammissione

Coloro che volessero partecipare al concorso devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che trovate dettagliatamente indicati nel bando.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

possesso della patente di guida di categoria B e C;

essere in possesso della licenzia media unita al titolo di studio dell’attestato di qualifica professionale di durata almeno biennale inerente alla carica da ricoprire. Sarà considerato valido, in quanto assorbente, qualunque diploma di scuola media superiore (maturità).

Sul concorso opera la riserva di 4 posti per i volontari delle forze armate.

Prove d'esame

L'esame prevede due prove, una teorico-pratica e una orale. La Commissione si riserva il diritto di predisporre una prova preselettiva se dovesse pervenire un numero di domande superiore ai 40 candidati.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso per cantonieri del Comune di Cuneo deve essere presentata entro il 17 dicembre a questo indirizzo.

All'interno del bando di concorso, di cui vi invitiamo a un'attenta lettura, troverete tutti i dettagli relativi al trattamento economico, ai requisiti per l'ammissione, alle prove e al programma d'esame, alla graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori e delle vincitrici.

fonte foto: Freepik License/aleksandlittle