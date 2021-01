Concorsi: il Comune di Rimini assume 20 istruttori e funzionari tecnici

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso il Comune di Rimini in Emilia Romagna. Sono stati indetti due concorsi per assegnare 20 posti a candidati in possesso di diploma o di laurea a seconda della posizione.

Posti a concorso

I bandi di concorso prevedono la seguente suddivisione dei posti:

1) Bando di concorso per 14 Istruttori Tecnici, categoria C (codice selezione 2021-114-1), che saranno assunti con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato, suddivisi come di seguito indicato:

7 unità presso il Settore Governo del territorio;

2 unità presso il Settore Infrastrutture e Qualità ambientale;

2 unità presso il Settore Facility Management;

3 unità presso l’Unità Protezione Civile e Progetti Speciali.

2) Bando di concorso per 6 Funzionari Tecnici, categoria D, (codice selezione 2020-10) che saranno inseriti a tempo indeterminato.

Requisiti

I candidati ai concorsi del Comune di Rimini per istruttori o per funzionari tecnici devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici che sono dettagliatamente indicati all’interno dei rispettivi bandi. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici a seconda della mansione:

1) istruttori tecnici

età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico, o diploma di maturità rilasciato da istituto professionale del settore industria e artigianato o ad indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale o diploma di liceo artistico indirizzo “architettura e ambiente” oppure titolo assorbente.

2) funzionari Tecnici

laurea triennale, specialistica, magistrale o laurea vecchia ordinamento nelle classi e indirizzi specificati nel bando;

patente di guida di categoria B o superiore;

abilitazione all’esercizio della professione;

conoscenza informatica per l’utilizzo del programma “autocad LT”.

Prove concorsuali

I concorsi prevedono tre prove d'esame: due scritte e una orale.

Domande di ammissione

Il termine per la presentazione della domanda è il 23 febbraio al seguente indirizzo.